Испанская "Малага" может стать фарм-клубом ПСЖ, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, парижане рассматривают вариант в "анчоусами" и "Орлеаном" из французской Лиги 2.

ПСЖ планирует отправлять в фарм-клуб молодых футболистов на правах аренды для получения стабильной игровой практики.

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