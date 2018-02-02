"Малага" может стать фарм-клубом ПСЖ

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"Малага" может стать фарм-клубом ПСЖ

Испанская "Малага" может стать фарм-клубом ПСЖ, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, парижане рассматривают вариант в "анчоусами" и "Орлеаном" из французской Лиги 2.

ПСЖ планирует отправлять в фарм-клуб молодых футболистов на правах аренды для получения стабильной игровой практики.

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