"Малага" может вылететь из Сегунды не по спортивному принципу

"Малаге" грозит понижение в классе из-за серьёзных финансовых проблем, сообщает Cadena Cope.

По информации источника, из-за странных решений владельца клуба катарского шейха Абдуллы бен Насера Аль-Тани у "анчоусов" накопились чувствительные долги.

Теперь "Малагу" могут исключить из Сегунды. Кроме того, рассматривается вариант с передачей клуба под внешнее управление.

По итогам 26 туров "Малага" занимает 17-е место в турнирной таблице второго испанского дивизиона.

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