"Малага" может вылететь из Сегунды не по спортивному принципу
"Малаге" грозит понижение в классе из-за серьёзных финансовых проблем, сообщает Cadena Cope.
По информации источника, из-за странных решений владельца клуба катарского шейха Абдуллы бен Насера Аль-Тани у "анчоусов" накопились чувствительные долги.
Теперь "Малагу" могут исключить из Сегунды. Кроме того, рассматривается вариант с передачей клуба под внешнее управление.
По итогам 26 туров "Малага" занимает 17-е место в турнирной таблице второго испанского дивизиона.
Не пропустите: Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Мбаппе решил не извиняться перед Тухелем за свое экспрессивное поведение
-
Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
-
Экс-полузащитник "Ливерпуля" Маркович не исключил переход в российский клуб
-
Ван Перси дал совет "Манчестер Юнайтед"
-
"Я же не могу на него надеть наручники": Федун прокомментировал уход из "Спартака" Солтмурада Бакаева
-
На этой неделе в Европе пройдет куча интересных матчей: мы расскажем, чем скоротать время до выходных!
-
"Малага" может вылететь из Сегунды не по спортивному принципу
-
Сесар Навас назвал лучшего защитника в истории РПЛ
-
"Монтеррей" отказал "Краснодару" в аренде своего хавбека
-
Болельщики "Ростова" выбрали лучший гол команды в 2019 году
-
"Арсенал" арендовал травмированного игрока
-
Федун объявил о завершении трансферной кампании "Спартака"
-
Гендиректор "Сочи" продолжает верить в переход Кокорина
-
Клуб Бекхэма готов удвоить зарплату Модрича
-
Сёмин высказался о возможном продлении контракта с "Локомотивом"
-
1
Стали известны сроки восстановления Усмана Дембеле
-
Федун: "В РПЛ деньги волнуют только "Спартак" и "Краснодар"
-
В "Челси" назревает конфликт из-за Аррисабалаги
-
"Аякс" потерял на несколько недель Промеса
-
Клопп пропустит ближайший матч Кубка Англии. Он решил посмотреть игру дома на ноутбуке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14