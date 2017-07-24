"Малага" нацелилась на Хави Гарсию

Хавбек "Зенита" Хави Гарсия попал в сферу интересов "Малаги", сообщает Estadio Deportivo.

По сведениям издания, представители испанского клуба уже контактировали с агентом футболиста, однако сделку тормозят высокие финансовые требования "Зенита".

Напомним, что ранее "Зенит" не отпустил Гарсию в аренду в "Бордо".

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