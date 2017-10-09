"Малага" надолго теряет Диего Гонсалеса

Защитник "Малаги" Диего Гонсалес Поланко выбыл из строя из-за травмы колена, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 22-летнему футболисту придётся перенести операцию. Сроки восстановления составят три-четыре месяца.

В этом сезоне Гонсалес сыграл за "Малагу" 4 матча и забил 1 гол.

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