"Малага" объявила о назначении нового главного тренера

"Малага" на своём официальном сайте объявила о назначении Хуана Рамона Лопеса Муньиса на пост главного тренера команды.

49-летний специалист сменил у руля "анчоусов", которые вылетели по итогам прошлого сезона в Сегунду, Хосе Гонсалеса. Стороны заключили двухлетний контракт.

Стоит отметить, что Муньис уже возглавлял "Малагу" с 2006 по 2008 и с 2009 по 2010 год.

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