"Малага" объявила о назначении нового главного тренера

Теги малага

"Малага" объявила о назначении нового главного тренера

"Малага" на своём официальном сайте объявила о назначении Хуана Рамона Лопеса Муньиса на пост главного тренера команды.

49-летний специалист сменил у руля "анчоусов", которые вылетели по итогам прошлого сезона в Сегунду, Хосе Гонсалеса. Стороны заключили двухлетний контракт.

Стоит отметить, что Муньис уже возглавлял "Малагу" с 2006 по 2008 и с 2009 по 2010 год.

Не пропустите: Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов