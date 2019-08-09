"Малага" объявила об уходе украинского форварда

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"Малага" объявила об уходе украинского форварда

Нападающий Евгений Селезнёв покинул "Малагу", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Соглашение действовало до лета 2021 года. Таким образом, 34-летний украинец получил статус свободного агента.

Селезнёв выступал за "Малагу" с января 2019 года, сыграл 12 матчей и не забил ни одного гола.

Ожидается, что форвард вернётся в Турцию и станет игроком "Гезтепе".

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