"Малага" объявила об уходе украинского форварда
Нападающий Евгений Селезнёв покинул "Малагу", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Соглашение действовало до лета 2021 года. Таким образом, 34-летний украинец получил статус свободного агента.
Селезнёв выступал за "Малагу" с января 2019 года, сыграл 12 матчей и не забил ни одного гола.
Ожидается, что форвард вернётся в Турцию и станет игроком "Гезтепе".
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