"Малага" одержала первую победу в сезоне, обыграв "Сельту"

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"Малага" одержала первую победу в сезоне, обыграв "Сельту"

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Малага" добилась победы над "Сельтой". Счет открыл Адриан Гонсалес, но затем равновесие восстановил Яго Аспас. Победу "анчоусам" принес Ресио. Эта победа стала для "Малаги" первой в сезоне и позволила клубу уйти с последнего места.

"Малага" – "Сельта" - 2:1 (1:0)
Голы: Гонсалес, 45 - 1:0, Аспас, 76 - 1:1, Ресио, 83 (с пенальти) - 2:1

"Малага": Роберто, Эрнандес, Хуанкар, Росалес, Бесс, Ресио, Гонсалес, Аньор (Эн-Несири, 76), Кеко (Онтиверос, 80), Чори Кастро, Пеньяранда.

"Сельта": Бланко, Кабраль, Кастро, Мальо (Гвидетти, 84), Гомес, Лоботка (Хосабед, 80), Эрнандес, Васс, Систо, Аспас, Макси Гомес. 

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