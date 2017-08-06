"Малага" отрицает интерес к Хави Гарсии

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"Малага" отрицает интерес к Хави Гарсии

Президент "Малаги" шейх Абдулла Аль-Тани не подтвердил информацию об интересе клуба к хавбеку "Зенита" Хави Гарсии.

"При всем уважении к футболисту, Хави Гарсия не является нашей целью. Поэтому, пожалуйста, давайте закроем эту тему" - написал Аль-Тани в своем твиттере.

Ранее агент игрока заявлял, что тот не собирается покидать "Зенит".

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