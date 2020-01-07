"Малага" отстранила тренера от работы, так как видео с его членом попало в интернет

Руководство "Малаги" отстранило от работы главного тренера Виктора Санчеса дель Амо, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной является тот факт, что видео с его членом попало в интернет. Тренер отправлял запись в личном чате своего мессенджера.

Санчес дель Амо заявил, что видео было украдено, поэтому данный факт является преступлением против его личной жизни. В связи с этим наставник обратился в полицию.

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