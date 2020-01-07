"Малага" отстранила тренера от работы, так как видео с его членом попало в интернет

Теги малага

"Малага" отстранила тренера от работы, так как видео с его членом попало в интернет

Руководство "Малаги" отстранило от работы главного тренера Виктора Санчеса дель Амо, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной является тот факт, что видео с его членом попало в интернет. Тренер отправлял запись в личном чате своего мессенджера.

Санчес дель Амо заявил, что видео было украдено, поэтому данный факт является преступлением против его личной жизни. В связи с этим наставник обратился в полицию.

Не пропустите: "Малага" объявила об уходе украинского форварда. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ узнали зарплату Солтмурада Бакаева в "Рубине"

СМИ узнали зарплату Солтмурада Бакаева в "Рубине"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов