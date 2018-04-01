"Малага" победила "Вильярреал", "Эйбар" и "Реал Сосьедад" голов не забили

Завершились два матча 30-го тура чемпионата Испании, в которых был забит всего один мяч. "Малага" добилась победы над "Вильярреалом", благодаря голу Чори Кастро с пенальти. "Эйбар" и "Реал Сосьедад" завершили матч нулевой ничьей.

"Малага" – "Вильярреал" - 1:0 (1:0)

Гол: Чори Кастро, 37 (с пенальти) - 1:0

"Малага": Роберто, Эрнандес, Торрес, Росалес, Микел, Ласен (Гонсалес, 79), Итурра, Чори Кастро (Лестьенн, 75), Саксесс (Буэно, 66), Эн-Несири, Ролан.

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Бонера, Сориано, Родри Эрнандес, Форнальс, Кастильехо (Раба, 61), Бакка (Унал, 53), Сансоне (Мартинес, 72).

"Эйбар" – "Реал Сосьедад" - 0:0

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Рамис, Хосе Анхель (Капа, 65), Леон, Пенья, Диоп, Жордан, Инуи (Орельяна, 78), Кике, Шарлес (Эскаланте, 28).

"Реал Сосьедад": Мойя, Элустондо, Льоренте, де ла Белья, Навас, Сурутуса, Ильярраменди (Субельдия, 89), Ойарсабаль, Одриосола, Хуанми (Янузай, 72), Виллиан Жозе (Агиррече, 77).

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