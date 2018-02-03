"Малага" подписала хавбека "Хетафе"

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"Малага" подписала хавбека "Хетафе"

"Малага" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Хетафе" Мехди Ласена.

Сумма трансфера не разглашается. 33-летний алжирец заключил с "анчоусами" контракт до лета 2018 года.

Ласен выступал за "Хетафе" с 2011 года, сыграл 187 матчей и забил 4 гола.

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