"Малага" подписала воспитанника "Барселоны"

Защитник "Луго" Игнаси Микел стал игроком "Малаги", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 350 тысяч евро. 25-летний футболист заключил с "анчоусами" контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что Микел является воспитанником "Барселоны". Он известен по выступлениям за "Арсенал" и "Лестер".

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