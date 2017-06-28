"Малага" подписала защитника "Ниццы" Бесса

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"Малага" подписала защитника "Ниццы" Бесса

"Малага" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Ниццы" Поля Бесса.

Стороны заключили контракт до лета 2020 года. 29-летний футболист достался "анчоусам" бесплатно, так как его контракт с французским клубом истёк.

Бесс выступал за "Ниццу" с 2015 года, сыграл 58 матчей и забил 2 гола.

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