"Малага" пополнилась экс-хавбеком "Реала"



Испанский полузащитник "Порту" Альберто Буэно перешел в "Малагу", сообщает официальный сайт клуба.

"Анчоусы" арендовали футболиста до конца сезона. Стоит отметить, что хавбек является воспитанником "Реала", но сыграл за королевский клуб всего 3 матча.

29-летний Буэно выступал за "Порту" с 2015 года, провел за клуб 8 матчей и забил 2 гола. Сдавался в аренду "Гранаде" и "Леганесу". Ранее играл за "Вальядолид", "Дерби Каунти" и "Райо Вальекано". Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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