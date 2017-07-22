"Малага" продлила аренду Кузмановича

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"Малага" продлила аренду Кузмановича

Сербский полузащитник Здравко Кузманович продолжит выступать за "Малагу", сообщает официальный сайт клуба.

"Анчоусы" продлили аренду 29-летнего футболиста, права на которого принадлежат швейцарскому "Базелю".

Напомним, что Кузманович в прошлом сезоне сыграл за "Малагу" всего четыре матча, пропустив много времени из-за травмы ахиллова сухожилия.

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