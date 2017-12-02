"Малага" расписала нулевую ничью с "Леванте"

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"Малага" расписала нулевую ничью с "Леванте"

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Малага" и "Леванте" расписали безголевую ничью.

"Малага" – "Леванте" - 0:0

"Малага": Роберто, Эрнандес, Бесс, Росалес, Диего Гонсалес, Кеко (Онтиверос, 70), Ресио, Гонсалес, Чори Кастро (Аньор, 85), Пеньяранда (Бастон, 59), Ролан.

"Леванте": Оласабаль, Постиго, Тоньо, Мур, Родригес, Барди, Кампанья, Моралес, Саму (Сиди Эль-Хасен, 46), Джейсон (Иви Лопес, 81), Унал (Нано, 57).

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