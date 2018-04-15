"Малага" - "Реал" - 1:2 (обзор)

Теги реал мадридмалага

"Малага" - "Реал" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" в гостях оказался сильнее "Малаги".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 32 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 31 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
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