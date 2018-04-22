"Малага" - "Реал Сосьедад" - 2:0 (обзор)

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"Малага" - "Реал Сосьедад" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Малагой" и "Реал Сосьедадом".

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Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 33 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
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