"Малага" уступила "Лас-Пальмасу"

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"Малага" уступила "Лас-Пальмасу"

В рамках 3-го тура испанской Примеры "Малага" потерпела поражение от "Лас-Пальмаса".

"Малага" – "Лас-Пальмас" 1:3

Голы: Виера, 45 - 0:1, Диего Гонсалес, 48 - 1:1, Кальери, 69 - 1:2, Реми, 88 - 1:3

"Малага": Роберто, Эрнандес, Рикка, Росалес (Мигель Анхель, 73), Диего Гонсалес, Ресио, Кузманович, Гонсалес (Эн-Несири, 73), Кеко (Онтиверос, 60), Мула, Бастон.

"Лас-Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Кастельяно, Маседо, Артилес, Виера, Кастельяно, Халилович (Реми, 64), Аквилани, Таннане (Момо, 81), Кальери (Гомес, 90).

Предупреждения: Гонсалес (23), Ресио (61), Бастон (65), Кастельяно (67), Маседо (80), Онтиверос (82). | http://soccernews.ru

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