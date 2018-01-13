"Малага" уволила главного тренера

"Малага" на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера команды Мичела Гонсалеса.

54-летний специалист отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами "анчоусов".

Отметим, что "Малага" после 19 сыгранных матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе всего 11 очков.

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