"Малага" в результативном матче обыгрывает "Депортиво"

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"Малага" в результативном матче обыгрывает "Депортиво"В матче 12-го тура испанской Ла Лиги "Малага" на своем поле обыграла "Депортиво" из Ла-Коруньи.

"Малага" - "Депортиво" - 3:2

Голы: Росалес, 15 - 1:0, Перес, 23 - 1:1, Шер, 52 - 1:2, Кастро, 63 - 2:2, Борха, 84 - 3:2.

"Малага": Хименес, Росалес, Эрнандес, Байс, Карлос, Кеко (Хуанпи, 57), Адриан, Ролон (Онтиверос, 57), Кастро, Ролан, Пенаранда (Борха, 64).

"Депортиво": Рубен, Валентин, Шер, Сидней (Альбентоса, 46), Луизинью, Гильерме, Вальверде, Баккали, Борхес (Чолак, 72), Картабия (Москера, 62), Перес.

Напомним, вчера "Атлетико" и "Реал" сыграли вничью. | soccernews.ru

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