"Малага" – "Вильярреал" - 1:0, "Эйбар" – "Реал Сосьедад" - 0:0 (обзоры)

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"Малага" – "Вильярреал" - 1:0, "Эйбар" – "Реал Сосьедад" - 0:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 30-го тура чемпионата Испании.

Видео: "Малага" – "Вильярреал" - 1:0.

Видео: "Эйбар" – "Реал Сосьедад" - 0:0.

Не пропустите: "Малага" победила "Вильярреал", "Эйбар" и "Реал Сосьедад" голов не забили. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
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