"Малага" вступила в борьбу за Габриэла Барбозу

"Малага" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Интера" Габриэлу Барбозе, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2018 года. Также форвардом интересуются "Бенфика" и "Спортинг".

20-летний Барбоза перешел в "Интер" в 2016 года за 29,5 миллионов евро, но провел за клуб всего 10 матчей и забил 1 гол.

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