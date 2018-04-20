"Малага" вылетела из Ла Лиги

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"Малага" вылетела из Ла Лиги
В матче 33-го тура чемпионата Испании "Малага" на выезде уступила "Леванте" (0:1).

После этого матча "Малага", занимающее последнее 20 место, лишилась даже теоретических шансов остаться в Ла Лиге.

Таким образом в следующем сезоне клуб будет выступать в Сегунде.

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