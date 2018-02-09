"Малатияспор" и "Касымпаша" сильнейшего не выявили
В рамках 21-го тура чемпионата Турции "Малатияспор" на своём поле сыграл вничью с "Касымпашей" со счётом 1:1.
"Малатияспор" - "Касымпаша" - 1:1
Голы: Мина, 4 - 1:0, Трезеге, 7 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|20
|43
|2
|Галатасарай
|20
|41
|3
|Фенербахче
|20
|38
|4
|Бешикташ
|20
|37
|5
|Кайсериспор
|20
|34
|6
|Гёзтепе АС Измир
|21
|33
|7
|Трабзонспор
|20
|32
|8
|Сивасспор
|20
|30
|9
|Малатия Беледийеспор
|21
|27
|10
|Бурсаспор
|20
|26
|11
|Касимпаса
|21
|26
|12
|Аланьяспор
|20
|21
|13
|Генчлербирлиги
|20
|21
|14
|Акхисар Беледийе ГС
|20
|21
|15
|Антальяспор
|20
|21
|16
|Османлыспор
|21
|19
|17
|Коньяспор
|20
|17
|18
|Карабюкспор
|20
|12