"Малатияспор" и "Касымпаша" сильнейшего не выявили

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"Малатияспор" и "Касымпаша" сильнейшего не выявили

В рамках 21-го тура чемпионата Турции "Малатияспор" на своём поле сыграл вничью с "Касымпашей" со счётом 1:1.

"Малатияспор" - "Касымпаша" - 1:1

Голы: Мина, 4 - 1:0, Трезеге, 7 - 1:1.

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10 Бурсаспор 20 26
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13 Генчлербирлиги 20 21
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