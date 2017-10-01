"Малатияспор" – "Коньяспор" - 1:1, "Аланьяспор" – "Генчлербирлиги" - 4:1 (обзоры)

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"Малатияспор" – "Коньяспор" - 1:1, "Аланьяспор" – "Генчлербирлиги" - 4:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей седьмого тура чемпионата Турции.

"Малатияспор" – "Коньяспор" - 1:1 

"Аланьяспор" – "Генчлербирлиги" - 4:1

Не пропустите: "Малатияспор" сыграл вничью с "Коньяспором", "Аланьяспор" разгромил "Генчлербирлиги". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 7 19
2 Кайсериспор 7 14
3 Бешикташ 6 13
4 Гёзтепе АС Измир 6 13
5 Акхисар Беледийе ГС 7 13
6 Фенербахче 7 11
7 Аланьяспор 7 10
8 Истанбул ББ 6 10
9 Бурсаспор 7 9
10 Сивасспор 7 9
11 Трабзонспор 6 8
12 Малатия Беледийеспор 7 8
13 Касимпаса 7 8
14 Коньяспор 7 7
15 Антальяспор 7 6
16 Карабюкспор 7 5
17 Османлыспор 7 4
18 Генчлербирлиги 7 4
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