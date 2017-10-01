"Малатияспор" сыграл вничью с "Коньяспором", "Аланьяспор" разгромил "Генчлербирлиги"

В рамках седьмого тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. "Малатияспор" дома разошёлся миром с "Коньяспором", а "Аланьяспор" на своём поле крупно обыграл "Генчлербирлиги".

"Малатияспор" – "Коньяспор" - 1:1

Голы: Эзе, 21 - 0:1, Кара, 70 - 1:1.

Удаление: Чагиран (90).



"Аланьяспор" – "Генчлербирлиги" - 4:1

Голы: Этаме, 9 - 1:0, Фернандес, 20 - 2:0, Вагнер Лав, 58 - 3:0, Озек, 65 - 3:1, Вагнер Лав, 90 - 4:1.

Удаление: Цавелас (75).

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