"Малатияспор" сыграл вничью с "Коньяспором", "Аланьяспор" разгромил "Генчлербирлиги"
В рамках седьмого тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. "Малатияспор" дома разошёлся миром с "Коньяспором", а "Аланьяспор" на своём поле крупно обыграл "Генчлербирлиги".
"Малатияспор" – "Коньяспор" - 1:1
Голы: Эзе, 21 - 0:1, Кара, 70 - 1:1.
Удаление: Чагиран (90).
"Аланьяспор" – "Генчлербирлиги" - 4:1
Голы: Этаме, 9 - 1:0, Фернандес, 20 - 2:0, Вагнер Лав, 58 - 3:0, Озек, 65 - 3:1, Вагнер Лав, 90 - 4:1.
Удаление: Цавелас (75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|7
|19
|2
|Кайсериспор
|7
|14
|3
|Бешикташ
|6
|13
|4
|Гёзтепе АС Измир
|6
|13
|5
|Акхисар Беледийе ГС
|7
|13
|6
|Фенербахче
|7
|11
|7
|Аланьяспор
|7
|10
|8
|Истанбул ББ
|6
|10
|9
|Бурсаспор
|7
|9
|10
|Сивасспор
|7
|9
|11
|Трабзонспор
|6
|8
|12
|Малатия Беледийеспор
|7
|8
|13
|Касимпаса
|7
|8
|14
|Коньяспор
|7
|7
|15
|Антальяспор
|7
|6
|16
|Карабюкспор
|7
|5
|17
|Османлыспор
|7
|4
|18
|Генчлербирлиги
|7
|4