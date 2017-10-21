"Малатияспор" - "Трабзонспор" - 1:0 (обзор)

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"Малатияспор" - "Трабзонспор" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча девятого тура чемпионата Турции между "Малатияспором" и "Трабзонспором".

Не пропустите: "Трабзонспор" проиграл "Малатияспору" и другие результаты 9-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 8 22
2 Гёзтепе АС Измир 9 17
3 Акхисар Беледийе ГС 9 17
4 Истанбул ББ 8 16
5 Фенербахче 8 14
6 Бешикташ 8 14
7 Кайсериспор 8 14
8 Бурсаспор 8 12
9 Сивасспор 8 12
10 Аланьяспор 9 11
11 Малатия Беледийеспор 9 11
12 Антальяспор 9 9
13 Трабзонспор 9 9
14 Касимпаса 9 8
15 Карабюкспор 9 8
16 Генчлербирлиги 9 8
17 Коньяспор 8 7
18 Османлыспор 9 7
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