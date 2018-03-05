Мальчик один в один скопировал движения Роналду

Забавный момент произошел перед игрой между "Реалом" и "Хетафе".

При выходе футболистов на поле мальчик сопровождавший Криштиану Роналду начал полностью копировать движения португальца.

Судя по реакции Роналду понравились действия мальчика.

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