Мальчик один в один скопировал движения Роналду

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Мальчик один в один скопировал движения Роналду

Забавный момент произошел перед игрой между "Реалом" и "Хетафе".

При выходе футболистов на поле мальчик сопровождавший Криштиану Роналду начал полностью копировать движения португальца.

Судя по реакции Роналду понравились действия мальчика.

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