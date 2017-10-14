Мальдини: "Футбол "Наполи" впечатляет, надеюсь, они смогут выиграть скудетто"

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Мальдини: "Футбол "Наполи" впечатляет, надеюсь, они смогут выиграть скудетто"Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини выразил надежду на то, что "Наполи" в этом сезоне сможет выиграть Серию А.

"Принимая во внимание то, как "Наполи" играет, они могут стать фаворитами в борьбе за скудетто. Однако не будем забывать, что "Ювентус" в большей степени привык к игре на два фронта, и в конце концов, это может помочь "старой сеньоре". Но лично я надеюсь, что "Наполи" сможет выиграть скудетто, потому что их футбол действительно впечатляет", - цитирует известного в прошлом футболиста Corriere dello Sport.

Напомним, сегодня "Наполи" сыграет против "Ромы". | soccernews.ru

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