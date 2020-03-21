Мальдини и его сын сдали положительный тест на коронавирус
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусом.
Как сообщает сайт клуба, у Мальдини был контакт с зараженным человеком, после чего и у него появились симптомы заболевания.
Позже заболел младший сын Мальдини, Даниэль, который выступает за молодежную команду "россонери".
Самочувствие отца и сына хорошее. Отмечается, что они оба будут в изоляции до полного выздоровления.
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