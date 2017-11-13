Мальдини: "Италия должна побеждать, и мне все равно, какой будет счет"
Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини прокомментировал сегодняшний стыковой поединок за выход на ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции.
"Я взволнован, слишком много поставлено на карту. Не представляю себе мундиаль без Италии. В таких ситуациях тренеру не нужно много говорить, потому что мотивация приходит сама по себе. Поддержка болельщиков станет положительным фактором, хотя у меня были товарищи по сборной, которым проще было играть на выезде, особенно, если они не привыкли к стадиону.
В Швеции мы не преуспели. Италия значительно превосходит шведов, но не смогла ничего противопоставить единственному козырю соперника - физической силе. Италия должна побеждать, и мне все равно, будет ли счет 2:0, 3:1 или 4:2" - приводит слова Мальдини Football Italia.
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