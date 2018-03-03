Мальдини: "Милан" наконец-то, обрел вид настоящей команды"

Экс-игрок "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал предстоящую игру с "Интером".

"Завтрашнее дерби будет очень деликатным. Особенно для "Интера", которые находятся в худшем состоянии по сравнению с первым матчем против "россонери" в начале сезона.

С другой стороны, "Милан" начал очень плохо из-за большого количества новых приобретений и смены владельца клуба, но, наконец-то, обрел вид настоящей команды. Кроме того, "россонери" могут задуматься о четвертом месте, поэтому посмотрим, как все будет" - приводит слова Мальдини Football Italia.

Поединок между "Миланом" и "Интером" пройдет 4 марта.

Читайте также: Шевченко: "Гаттузо изменил лицо "Милана". | http://soccernews.ru