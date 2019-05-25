Мальдини может покинуть "Милан"

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Мальдини может покинуть "Милан"

Директор по стратегическому развитию "Милана" Паоло Мальдини, вероятнее всего, покинет свой пост, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, руководство клуба намерено уволить спортивного директора Леонардо, а легендарный итальянец может уйти вслед за ним.

Мальдини работает в "Милане" с 5 августа прошлого года. Вместе с Леонардо он отвечает за трансферы "россонери".

Будучи футболистом, культовый защитник провёл в "Милане" всю карьеру - с 1984 по 2009 год.

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