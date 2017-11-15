Мальдини может получить должность директора сборной Италии

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Мальдини может получить должность директора сборной Италии

Бывший защитник сборной Италии Паоло Мальдини может получить должность в национальной команде.

Как сообщает Calciomercato, экс-капитан "Милана" может занять пост директора "Скуадры Адзурры". В его обязанности будет входить отбор игроков для национальной сборной.

49-летний Мальдини выступал за сборную Италии с 1988 по 2002 год.

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