Мальдини может уйти со своей должности в "Милане" по окончании сезона

Теги миланпаоло мальдини

Мальдини может уйти со своей должности в "Милане" по окончании сезона

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини, возможно, покинет свой пост летом 2020 года.

Несколько итальянских СМИ пишут, что вместе с Мальдини клуб может покинуть директор команды Звонимир Бобан, который недоволен руководством "Милана".

Бобан заявил, что генеральный директор клуба Иван Газидис вел переговоры с Ральфом Рагником без уведомления его и Мальдини.

Ранее сообщалось, что "Милан" готов подписать трехлетний контракт с Рангником.

"Милан" после 25 туров Серии А занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

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