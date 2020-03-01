Мальдини может уйти со своей должности в "Милане" по окончании сезона

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини, возможно, покинет свой пост летом 2020 года.

Несколько итальянских СМИ пишут, что вместе с Мальдини клуб может покинуть директор команды Звонимир Бобан, который недоволен руководством "Милана".



Бобан заявил, что генеральный директор клуба Иван Газидис вел переговоры с Ральфом Рагником без уведомления его и Мальдини.



Ранее сообщалось, что "Милан" готов подписать трехлетний контракт с Рангником.



"Милан" после 25 туров Серии А занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Не пропустите: "Милан" нацелился на игрока сборной Аргентины| http://soccernews.ru