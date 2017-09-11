Мальдини назвал двух своих самых сильных оппонентов

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Мальдини назвал двух своих самых сильных оппонентовЛегенда итальянского "Милана" Паоло Мальдини назвал двух самых сильных футболистов, против которых ему довелось поиграть.

"Мне посчастливилось сыграть против Марадоны. Он и Роналдо, когда он находился в миланском "Интере", были моими самыми жесткими соперниками", - приводит слова известного в прошлом футболиста SquawkaNews.

Напомним, Мальдини высказался о прогрессе Обамеянга. | soccernews.ru

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