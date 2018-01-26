Мальдини: "Не вижу никаких перспектив возвращения былого величия "Милана"

Легенда "Милана" Паоло Мальдини поделился мнением о возможном возвращении величия клуба.

"Я понятия не имею, когда "Милан" снова станет великим. На данный момент я не вижу никаких перспектив. Думаю, нам придется ждать очень долго" - приводит слова Мальдини Football Italia.

После 21 тура "Милан" занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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