Мальдини: "Никто в "Милане" не ожидал, что Обамеянг сумеет выйти на такой уровень"

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Мальдини: "Никто в "Милане" не ожидал, что Обамеянг сумеет выйти на такой уровень"
Бывший капитан "Милана" Паоло Мальдини вспомнил времена, когда форварда дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за итальянский клуб.

"Обамеянг вышел на такой уровень, которого никто не ожидал в "Милане". Тогда молодым игрокам было очень сложно пробиться в состав, так как команда была очень сильная. Считаю, что он принял верное решение об уходе из клуба. Я недавно видел его и сказал, что он меня удивил. Обамеянг любит "Милан", но сейчас его цена слишком высока", - приводит слова Мальдини Goal.com.

Напомним, что 28-летний Обамеянг числился в составе "Милана" с 2008 по 2011 годы, но не провел за клуб ни одного матча.

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