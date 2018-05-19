Мальдини: "Очень жаль, что Доннарумма погубил отношения с большинством фанатов "Милана"

Экс-игрок "Милана" Паоло Мальдини высказался по поводу конфликта между Джанлуиджи Доннаруммой и болельщиками клуба.

"Доннарумма - талантливый, молодой и многообещающий футболист. Очень жаль, что он погубил отношения с большинством фанатов. Это плохо сказывается на нём, на его партнёрах по команде и на клубе в целом" - приводит слова Мальдини Tuttosport.

Если верить слухам, то Доннарумма сменит клуб в грядущее межсезонье.

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