Мальдини подтвердил интерес "Милана" к Ибрагимовичу

Директор по стратегическому развитию "Милана" Паоло Мальдини высказался касательно слухов о возможном возвращении Златана Ибрагимовича в клуб.

"Ибрагимович окажет слишком большое влияние на нашу раздевалку? Я так не думаю. Футболисты с таким характером в больших клубах усмиряют свой нрав, а "Милан" - большой клуб.

Мы думали об Ибрагимовиче летом, а также о возвращении в Лигу Чемпионов. Златан - личность и чемпион. В целом командам, которые ставят перед собой большие цели, нужны футболисты с характером. В нашей команде такие есть, но люди вроде Игуаина и Ибрагимовича способны раскрыть потенциал других игроков" - приводит слова Мальдини Calciomercato.

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