Мальдини проиграл в своем первом теннисном матче



Известный итальянский футболист Паоло Мальдини провел свой первый матч в профессиональном теннисе.

49-летний Мальдини выступал в парных соревнованиях на турнире в Милане и в матче первого круга вместе со Стефано Ландонио уступил поляку Томашу Беднареку и голландцу Давиду Пелу – 1:6, 1:6. | http://soccernews.ru