Мальдини проиграл в своем первом теннисном матче

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Мальдини проиграл в своем первом теннисном матче
Известный итальянский футболист Паоло Мальдини провел свой первый матч в профессиональном теннисе.

49-летний Мальдини выступал в парных соревнованиях на турнире в Милане и в матче первого круга вместе со Стефано Ландонио уступил поляку Томашу Беднареку и голландцу Давиду Пелу – 1:6, 1:6. | http://soccernews.ru

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