Мальдини прокомментировал слухи об интересе "Милана" к Модричу

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Мальдини прокомментировал слухи об интересе "Милана" к Модричу

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини отреагировал на слухи об интересе клуба к хавбеку "Реала" Луке Модричу.

"У нас не было контактов с Модричем. Мы занимаемся поиском молодых футболистов, чтобы воспитать их здесь. Конечно, Модрич усилил бы нас, но мы не вели переговоров", - приводит слова Мальдини Marca.

33-летний хорват выступает за "Реал" с 2012 года. В прошлом сезоне он провел 46 игр, забил 4 гола и отдал 9 ассистов.

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