Мальдини считает, что Ибрагимович боится возвращаться в Серию А

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Мальдини считает, что Ибрагимович боится возвращаться в Серию А

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини высказался о слухах, согласно которым форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А.

Напомним, что СМИ сватают звёздного шведа в "Наполи" и миланский "Интер".

"Возвращение Ибры по многим причинам было бы мечтой, но я думаю, что он немного боится, что не будет тем самым доминирующим Иброй из прошлого. Я помню момент, когда Карло Анчелотти перед дерби отправил меня в запас. Именно тогда я понял, что не могу смириться с таким сезоном. Я не знаю, сможет ли Ибра принять что-то подобное", - цитирует Мальдини Football Italia.

В декабре истекает контракт 38-летнего Ибрагимовича с "Гэлакси" и он на правах свободного агента может перейти в другой клуб.

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