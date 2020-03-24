Мальдини сделал прогноз по поводу своего выздоровления от коронавируса

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини ожидает, что в самое ближайшее время он и его сын Даниэль излечатся от коронавирусной инфекции.

"Всем привет! Хочу сказать спасибо всем тем, кто выразил свою поддержку и заботу о моём здоровье и здоровье моего сына через сообщения в соцсетях. У нас всё хорошо, мы должны выздороветь в течение недели. Спасибо за вашу любовь", - сказал Мальдини в видеообращении.

Напомним, что о заражении Паоло и Даниэля стало известно в субботу, 21 марта.

По информации ВОЗ, в Италии коронавирус выявлен почти у 60 тысяч человек. Это наивысший показатель в Европе.

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