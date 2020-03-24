Мальдини сделал прогноз по поводу своего выздоровления от коронавируса
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини ожидает, что в самое ближайшее время он и его сын Даниэль излечатся от коронавирусной инфекции.
"Всем привет! Хочу сказать спасибо всем тем, кто выразил свою поддержку и заботу о моём здоровье и здоровье моего сына через сообщения в соцсетях. У нас всё хорошо, мы должны выздороветь в течение недели. Спасибо за вашу любовь", - сказал Мальдини в видеообращении.
Напомним, что о заражении Паоло и Даниэля стало известно в субботу, 21 марта.
По информации ВОЗ, в Италии коронавирус выявлен почти у 60 тысяч человек. Это наивысший показатель в Европе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16