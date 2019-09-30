Мальдини сделал заявление о будущем Джампаоло в "Милане"

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Мальдини сделал заявление о будущем Джампаоло в "Милане"

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини заявил, что клуб не намерен увольнять главного тренера Марко Джампаоло.

"Мы сделали выбор в пользу этого тренера и будем его защищать. Считаем правильным дать ему ещё время. Мы знали, что столкнёмся с проблемами, хотя, конечно, не ожидали, что проиграем четыре матча из шести. Кроме того, качество игры вызывает вопросы. Возможно, света в конце тоннеля не видно, но, как сказал наш тренер, будем выходить из ситуации за счёт упорной работы", - цитирует Мальдини Football Italia.

Джампаоло возглавил "Милан" в июне этого года, заключив двухлетний контракт с опцией продления.

В первых шести турах Серии А "россонери" набрали только 6 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что команду могут доверить наставнику сборной Украины Андрею Шевченко.

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