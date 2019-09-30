Мальдини сделал заявление о будущем Джампаоло в "Милане"
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини заявил, что клуб не намерен увольнять главного тренера Марко Джампаоло.
"Мы сделали выбор в пользу этого тренера и будем его защищать. Считаем правильным дать ему ещё время. Мы знали, что столкнёмся с проблемами, хотя, конечно, не ожидали, что проиграем четыре матча из шести. Кроме того, качество игры вызывает вопросы. Возможно, света в конце тоннеля не видно, но, как сказал наш тренер, будем выходить из ситуации за счёт упорной работы", - цитирует Мальдини Football Italia.
Джампаоло возглавил "Милан" в июне этого года, заключив двухлетний контракт с опцией продления.
В первых шести турах Серии А "россонери" набрали только 6 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.
Ранее стало известно, что команду могут доверить наставнику сборной Украины Андрею Шевченко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|5
|9
|9
|Фиорентина
|6
|8
|10
|Болонья
|6
|8
|11
|Удинезе
|6
|7
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3