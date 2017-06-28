Мальдини: "Участие в теннисном матче было разовой акцией"

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Мальдини: "Участие в теннисном матче было разовой акцией"

Итальянский футболист Паоло Мальдини прокомментировал свой дебют в профессиональном теннисе.

"Я получил wild card от многих итальянских "челленджеров", но была разовая акция. Было здорово получить такой опыт, но я не собираюсь его повторять", - приводит слова Мальдини La Gazzetta dello Sport Мальдини.

Напомним, что Мальдини играл в паре со своим тренером Стефано Ландони и в первом туре миланского турнира уступил Томашу Беднареку и Давиду Пелу со счетом 1:6, 1:6.

Не пропустите: Мальдини проиграл в своем первом теннисном матче. | http://soccernews.ru

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