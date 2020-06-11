Мальдини удалили камни из почек
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини вынужден был обратиться в больницу из-за проблем с почками.
Как сообщает Football Italia, 51-летнему бывшему игроку была проведена операция по удалению камней из почек.
Отмечается, что Мальдини уже был выписан из больницы и вернулся к своим обязанностям.
Мальдини является воспитанником "Милана" и всю свою карьеру выступал за "россонери". Пост технического директора он занимает с 2019 года.
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|Команда
|М
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
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|Фиорентина
|26
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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