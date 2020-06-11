Мальдини удалили камни из почек

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини вынужден был обратиться в больницу из-за проблем с почками.

Как сообщает Football Italia, 51-летнему бывшему игроку была проведена операция по удалению камней из почек.

Отмечается, что Мальдини уже был выписан из больницы и вернулся к своим обязанностям.

Мальдини является воспитанником "Милана" и всю свою карьеру выступал за "россонери". Пост технического директора он занимает с 2019 года.

Читайте также: Паоло Мальдини может стать спортивным директором "Реала". | http://soccernews.ru