Мальдини удалили камни из почек

Теги миланпаоло мальдини

Мальдини удалили камни из почек

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини вынужден был обратиться в больницу из-за проблем с почками.

Как сообщает Football Italia, 51-летнему бывшему игроку была проведена операция по удалению камней из почек.

Отмечается, что Мальдини уже был выписан из больницы и вернулся к своим обязанностям.

Мальдини является воспитанником "Милана" и всю свою карьеру выступал за "россонери". Пост технического директора он занимает с 2019 года.

Читайте также: Паоло Мальдини может стать спортивным директором "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ла Лига вернулась! "Севилья" в дерби обыграла "Бетис"

Ла Лига вернулась! "Севилья" в дерби обыграла "Бетис"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов