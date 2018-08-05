Мальдини возвращается в "Милан"

Легенда "Милана" Паоло Мальдини возвращается в свой родной клуб, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sports.

По сведениям источника, известный в прошлом футболист получит одну из руководящих должностей в стане "россонери". О сотрудничестве с легендарным экс-защитником итальянский клуб объявит уже сегодня.

Мальдини со своими 902- играми является рекордсменом "Милана" по количеству сыгранных матчей.

Напомним, сегодня "Милан" обыграл "Барселону". | soccernews.ru