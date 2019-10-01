Мальдини встретится с Шевченко, чтобы обсудить с ним работу в "Милане"

Наставник сборной Украины и бывший игрок "Милана" Андрей Шевченко прибудет в Милан, чтобы посетить матч Лиги чемпионов "Аталанта" - "Шахтер", который состоится сегодня, 1 октября. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, после игры Шевченко встретится с бывшим одноклубником Паоло Мальдини, который является техническим директором красно-черных. Клуб хочет предложить Шевченко пост главного тренера, если решит уволить Марко Джампаоло.

"Милан" после 6 туров Серии А занимает 16 место в турнирной таблице.

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