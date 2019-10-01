Мальдини встретится с Шевченко, чтобы обсудить с ним работу в "Милане"
Наставник сборной Украины и бывший игрок "Милана" Андрей Шевченко прибудет в Милан, чтобы посетить матч Лиги чемпионов "Аталанта" - "Шахтер", который состоится сегодня, 1 октября. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, после игры Шевченко встретится с бывшим одноклубником Паоло Мальдини, который является техническим директором красно-черных. Клуб хочет предложить Шевченко пост главного тренера, если решит уволить Марко Джампаоло.
"Милан" после 6 туров Серии А занимает 16 место в турнирной таблице.
А еще: Экс-игрок ЦСКА предложил свои услуги "Милану"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Интересно для тактиков, но скучно для зрителей! Разбираем центральный матч 7 тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом"
-
РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сентября
-
Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру
-
Влашич, Крыховяк и Дзюба - претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ
-
"Кристал Пэлас" продолжает интересоваться Чаловым
Лента новостей
-
Крал высказался об отставке Кононова из "Спартака"
-
Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО
-
Киран Тирни не сыграет против сборной России
-
Мальдини встретится с Шевченко, чтобы обсудить с ним работу в "Милане"
-
Интересно для тактиков, но скучно для зрителей! Разбираем центральный матч 7 тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом"
-
Спортивный директор "Боруссии" сказал, что Санчо уйдет в течение пяти лет
-
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" назвал Погба проблемным ребенком
-
Главный тренер "Брюгге" заявил, что знает как бороться с "Реалом"
-
РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сентября
-
Игрок "Челси" Баркли угодил в неприятную историю
-
Федотов заявил, что слухи о возможном приходе в "Оренбург" Карреры нервировали игроков
-
Слуцкий опубликовал забавный ролик в инстаграме
-
Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру
-
Влашич, Крыховяк и Дзюба - претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ
-
Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча с "Атлетико"
-
Шашков: "Мы рассматриваем Карреру? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем!"
-
Игрок "Манчестер Юнайтед" Байи не вернется на поле раньше 2020 года
-
Игроки "Атлетико" встретились с российскими болельщиками
-
Мартиаль пропустит матч Лиги Европы с АЗ из-за травмы
-
Мариу опубликовал фото с тренировки "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|6
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3